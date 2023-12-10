4.7 مليون شرقاوي ينتخبون الرئيس في 980 مركز انتخابي بالشرقية

فتحت لجان الإقتراع في التاسعة من صباح اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين بمحافظة الشرقية، للإدلاء بأصواتهم في أول أيام الإنتخابات الرئاسية 2024، والمقرر لها خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، وسط إجراءات تأمينية ووقائية مشددة بمحيط اللجان.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أعلن الإنتهاء من جميع الإستعدادات اللازمة لاستقبال الإنتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية تلك 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخب وناخبة، أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.

وأشار المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إلى إنه تم تجهيز جميع المدارس التي تم اختيارها كمقار إنتخابية على مستوى محافظة الشرقية، مؤكدا أهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية بإعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية، ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير على خطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

ولفت وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إلى جاهزية جميع المدارس التي تم اختيارها كمقار انتخابية، وتأكد من إتاحة وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والإلتزام بقواعد الهيئة الوطنية للإنتخابات، لافتا إلى أنه تم التأكد من جاهزية اللجان بأدوات تعقيم، وتفعيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ.

وذكر الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم وضع خطة التأمين الطبي خلال فترة الانتخابات الرئاسية، والتي تتضمن تقديم الخدمة العلاجية والوقائية والإسعافية بمحيط اللجان الانتخابية، بعد أن تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق والمنشآت الصحية بأرجاء المحافظة.

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