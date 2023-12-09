العائلات تلعب دوراً كبيراً في حشد المواطنين للإنتخابات الرئاسية بسوهاج

قال أنور بهادر رئيس لجنة الوفد بمحافظة سوهاج وعضو الهيئة العليا إن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية واجب ومسئولية وطنية على عاتق كل مواطن مصري محب لوطنه ويتمنى بناء مستقل مشرق لمصرنا الغالية وناشد كل من له صوت إنتخابي من أهالي المحافظة النزول غدا الأحد في أول يوم للإنتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم .



وأكد عضو الهيئة العليا، أهمية نزول جميع المواطنين والإدلاء بأصواتهم من أجل إبهار العالم وتقديم رسالة للخارج والداخل تؤكد وعي الشعب المصري وإدراكه لقيمة صوته الإنتخابي ودوره في تشكيل مكانة مصر ورفع قيمتها بين جميع الدول بما لديها من تاريخ طويل وحضارة خالدة تعد من أقدم الحضارات التي عرفها العالم.

وطالب أنور بهادر المرأة بالمشاركة الإيجابية والنزول بكثافة فى الإنتخابات الرئاسية للإدلاء بصوتها والتعبير عن رأيها أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية مؤكدا على أن التقاعس عن تأدية هذا الواجب الوطني وعدم المشاركة في الاستحقاق الرئاسي هو تفريط من المواطن في حق من حقوقه الدستورية .

وفي ذات السياق أنهت العائلات والقبائل بمحافظة سوهاج استعداداتها لانطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي ستبدأ غدًا الأحد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل لحشد الناخبين لصناديق الاقتراع للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية .

مازالت العصبية القبلية والإنتماء إلى العائلة له دوره وتأثيره الكبير على مستوى المجتمع السوهاجي حيث العزوة والقوة والتفاخر في أغلب الأحيان ما يغذي مكانة العائلات والكيانات القبلية والتي تفوق قوتها قوة الأحزاب والانتماءات والتكتلات السياسية في صعيد مصر.

وجهّزت العائلات سيارات الميكروباص والسيارات الملاكي والربع نقل للدفع بها لنقل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع على نفقتها الخاصة كما قامت العائلات بطبع لافتات الدعاية ورفعها على واجهة منازلها وفي الشوارع والطرقات وأمام دور العبادة ومراكز الشباب والمصالح الحكومية .