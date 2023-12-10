انتظام عملية التصويت في لجان انتخابات الإسماعيلية

وسط تواجد امني مكثف انتظمت أعمال التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية صباح اليوم الأحد أول أيام الانتخابات بلجان محافظة الإسماعيلية.

وشهدت لجان الإسماعيلية انتظاما في عملية الاقتراع حيث توافد مواطنون على اللجان رافعين أعلام مصر قبل بدء التصويت ووقفوا فى تجمعات بأماكن الانتظار لحين بدء التصويت.



ويبلغ إجمالى من يحق لهم التصويت فى المحافظة 963 ألف و273 ناخب يدلون بأصواتهم فى 184 مقر انتخابى على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ويضم حى أول بمدينة الإسماعيلية 7 لجان، حى ثان 28 لجنة، حى ثالث 14 لجنة، فيما يضم مركز الإسماعيلية 23 لجنة، مركز فايد 34 لجنة، مركز أبوصوير23 لجنة، مركز القصاصين 13 لجنة، مركز التل الكبير 14 لجنة، مركز القنطرة غرب 19 لجنة، مركز القنطرة شرق 9 لجان .



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 مقار كلجان عامة هى المجلس المحلى بحى أول، مدرسة المهندس إبراهيم عثمان الصناعية بحى ثان، مدرسة تكنولوجيا المعلومات بحى ثالث، مدرسة الشهيد عمر الفرك بمركز الإسماعيلية، قاعة الاجتماعات الرئيسية بمركز التل الكبير، قاعة اجتماعات مركز القصاصين، قاعة اجتماعات مركز أبوصوير، لجنة مركز فايد، قاعة مركز القنطرة شرق وقاعة مركز القنطرة غرب.

فيما حددت الهيئة 10 لجان للوافدين فى محطة قطار الإسماعيلية، موقف الإسماعيلية العمومى، مدرسة الصباح الإعدادية بمركز الإسماعيلية، معهد فتيات أبوخروع بمركز أبوصوير، المنطقة الحرة، المنطقة الصناعية، مدرسة المحسمة الإعدادية بمركز القصاصين، مدرسة الشهيد مصطفى محمود عبد الحميد بمركز فايد، مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بمركز القنطرة شرق، ومدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية بمركز القنطرة غرب.