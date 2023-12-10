اقبال كثيف للناخبين أمام لجان بندر كفر الدوار

شهدت لجان بندر كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة، تواجد كثيف من الناخبين، الذين زحفوا بالمئات منذ الصباح الباكر، للإدلاء بأصواتهم للمشاركة في إختيار رئيس مصر، حاملين الأعلام المصرية، أمام اللجان وسط فرحة عارمة من الجميع .

وجابت السيارت التي تحمل مكبرات الصوت للأغاني الوطنية ، شوارع المدينة ، خاصة أحياء الحدائق وسيدي شحاتة والميزانة ونظير والسناهرة والسعرانية والمهاجرين ، التي تشجع الناخبين علي التوجة إلي اللجان الإنتخابية

جديرا بالذكر أن عدد الناخبين 229885ناخب وناخبة ،بنسبة 5,4% من عدد الناخبين بمحافظة البحيرة ، يدلون بأصواتهم داخل 20مقر إنتخابي ، يضم 37لجنة فرعية ، ويتواجد مقر اللجنة

العامة في مركز شباب بندر كفرالدوار.

وكانت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، ققد أعلنت أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسى بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في اي موقف.