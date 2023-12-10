رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارا بتنظيم العمل خلال 3 أيام انتخابات الرئاسة2024

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قراراً بشأن تقسيم العاملين الدائمين، والمؤقتين، والعاملين بالأجر اليومي بالإدارة العامة، ومواقع الجامعة المختلفة، إلى 3 دفعات على مدار 3 أيام الانتخابات الرئاسية، والتي تبدأ من 10 /12/ 2023 وحتى 12/12/ 2023م، ويكون انصراف العاملين بدءاً من الساعه 12:00 ظهراً بما لا يؤثر على دولاب العمل بالجامعة، وسير العملية التعليمية، وأعمال الامتحانات؛ وذلك لمساعدة العاملين بالجامعة؛ على قيامهم بواجبهم الوطني؛ بالمشاركة في عملية الانتخابات، والإدلاء بأصواتهم.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط إنه يتم إعفاء العاملين المتوجهين إلى لجان الانتخابات؛من توقيع الانصراف مرة واحدة على مدار الثلاثه أيام، ويتم تقسيم كافة العاملين، والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، ومواقع الجامعة المختلفة التي تعمل بنظام الورديات، والنوبتجيات؛ بما لا يخل بدولاب العمل، وبما يتفق بمقتضيات العمل بها