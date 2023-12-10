لتسهيل وصول الناخبين.. أقوال أمنية وخدمات مرورية بمحيط اللجان الانتخابية في المحافظات

دفعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بأقوال أمنية وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية ومحيط اللجان الانتخابية؛ للمساهمة في توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، والتعامل الفوري مع أي مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين، لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وكانت وزارة الداخلية قد أنهت استعداداتها الأمنية اللازمة لتنفيذ خطة تأمين الانتخابات الرئاسية، التي أقرها اللواء محمود توفيق، وفق أعلى المعايير الفنية والتخطيط الدقيق والتدريب الجيد للعناصر الشرطية المشاركة، ورفع درجة الاستعداد للقصوى، من خلال تكثيف الانتشار الأمني بمحيط اللجان، وكل الطرق والمحاور المؤدية لها، مع الدفع بقوات التدخل السريع مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفوري مع كل المواقف الطارئة.

يأتي ذلك، في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى بذل كل الجهود لتأمين سير الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين، وتأمين قيامهم بممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، ووفقًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

انتظام الخدمات الأمنية بمحيط جميع لجان ومقار الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، انتظام جميع الخدمات الأمنية بمحيط لجان ومقار الانتخابات الرئاسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط /أ ش أ/ - أن قوات الشرطة قامت منذ فجر اليوم الأحد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالانتشار بمحيط جميع لجان ومقار الانتخابات على مستوى الجمهورية؛ وذلك لتأمين الناخبين، واللجان، والقضاة، والمشرفين على عملية التصويت، لضمان قيام كل منهم بأداء دوره بكل سهولة ويسر.

وشدد على أن القيادات الأمنية بجميع مديريات الأمن، تتفقد ميدانيًا جميع لجان ومقار الانتخابات على مدى اليوم؛ لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة، والإطلاع على مدى جاهزية القوات المشاركة في خطة التأمين، لأداء المهام الموكلة إليها وإلمامها بها، والتشديد على مراعاة الجانب الإنساني خلال التعامل مع المواطنين، خاصةً مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت أمس السبت، انتهاء استعداداتها الأمنية اللازمة لتنفيذ خطة التأمين التي أقرها وزير الداخلية، لتأمين سير الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفق أعلى المعايير الفنية والتخطيط الدقيق والتدريب الجيد للعناصر الشرطية المشاركة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لهم، من خلال تكثيف الانتشار الأمني بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، مع الدفع بقوات التدخل السريع، مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية؛ للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة.

وأوضحت أنه تم تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية، مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة، لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية، ومحيط اللجان الانتخابية؛ للمساهمة في توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، والتعامل الفوري مع أية مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفتت الوزارة إلى أن غرف العمليات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تعمل على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة كافة البلاغات والإخطارات، وتوجيه القوات لمحل البلاغات، للتعامل الفوري والسريع.

وأكدت وزارة الداخلية استنفار كافة الطاقات، والتزام رجال الشرطة بأداء كافة المهام الموكلة إليهم في الإطار القانوني، للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، مشددة على ضرورة تلاحم وترابط المواطنين مع رجال الشرطة، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأهابت وزارة الداخلية في الوقت نفسه بالجميع، الالتزام بالتعليمات والتعاون مع رجال الشرطة، لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

احتشاد المواطنين أمام المقار الانتخابية بالقاهرة في انتظار بدء التصويت

في مشهد حضاري وسط أجواء من البهجة، بدأ المواطنون يتوافدون بكثافة، صباح اليوم الأحد، على مقتل لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية2024 ، في يومها الأول والتي تستمر على مدار ٣ أيام لتنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر.

شهدت مقار اللجان الانتخابية بالقاهرة، توافد واحتشاد أعداد كبيرة من الناخبين الذين اصطفوا أمام اللجان للمشاركة في العرس الانتخابي، احتشاد المواطنين أمام المقرات الانتخابية بالقاهرة في انتظار فتح اللجان الانتخابية وبدء التصويت.