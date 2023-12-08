محافظ الشرقية يؤكد جاهزية المراكز الانتخابية لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف المرور الميداني على المراكز الانتخابية، للوقوف على جاهزيتها، لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، لتيسير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

وأوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حاله طوارئ قصوى، تزامناً مع انطلاق الانتخابات الرئاسية بعد غد الأحد، والمستمرة على مدار 3 أيام لخروج العرس الانتخابي في أبهى صوره.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمرور على اللجان والمراكز الانتخابية، للتأكد من نظافتها، ورفع أي اشغالات تعيق حركة المواطنين أثناء دخولهم لتلك المقار الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

وأشار إلى مراجعة أعمدة الإنارة بمحيط المراكز الانتخابية وجميع الطرق المؤدية إليها، وتوفير مقاعد ومظلات أمام اللجان، وأماكن وساحات انتظار للناخبين، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.