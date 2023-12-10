الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يُدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية بالقاهرة الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

أدلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة فاطمة عنان الإعدادية، بالتجمع الخامس، بمدينة القاهرة الجديدة، مشيداً بالتنظيم الجيد والمشرف لهذا العرس الانتخابي.


ودعا الجزار، المصريين لممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيقا لحقه الدستوري، كما أن المشاركة الإيجابية تعكس المستوى الثقافي والوعى الحضارى للشعب المصري.


وأكد وزير الإسكان أن المصريين يتمتعون بالحس الوطنى تجاه مصرنا الحبيبة، والحرص على التصويت فى الاستحقاقات الدستورية من أجل المشاركة فى بناء مؤسسات الدولة، وتوفير مستقبل أفضل لوطنهم، ودعم المسار الديمقراطي.

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