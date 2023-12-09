إعانة عاجلة لأسرة عامل في قنا توفي أثناء العمل

كلف أشرف الدوادي محافظ قنا، مساء اليوم السبت، حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، فى المحافظة، بصرف إعانة عاجلة لأسرة عامل توفي أثناء أداء مهام عمله.

وأدي المحافظ، واجب العزاء، رفقة نائبه حازم عمر ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد وطارق لطفي رئيس الوحده المحلية لمركز ومدينة قنا، و وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

وعبر المحافظ، عن خالص مواساته لأسرة الفقيد، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يدخله فسيح جناته ، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وذكر المحافظ، أن أن محافظة قنا بكامل أجهزتها لا تألو جهدا في خدمة أبنائها المخلصين ودائما ما تقف إلى جانب اسرهم في نكباتهم .

ومن جانبها قدمت أسرة الفقيد، غريب مسعود محمد، عامل خدمات معاونة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، الشكر إلى محافظ قنا لحرصه على المشاركة في تقديم واجب العزاء والمواساة لهم في مصابهم .