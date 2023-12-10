صور.. مسيرة لأهالى مطروح لحث المواطنين على المشاركة فى انتخابات الرئاسة

نظم الأهالى بالتنسيق مع الأحزاب السياسية مسيرة وطنية صباح اليوم وقبيل فتح اللجان الانتخابية للاقتراع لحث المواطنين للمشاركة فى التصويت للانتخابات الرئاسية.

حيث تجمع المواطنين من جميع الفئات مثقفين وقيادات شعبية وقبيلة، بالإضافة إلى تواجد ملحوظ للمرأة المطروحة وكبار السن - وقال العمدة "بشير العبيدى" أن مصر كلها لابد أن تشارك فى هذا العرس الوطنى وهذا دور كل مواطن مصرى اصيل وأمانة لابد من أن تؤديها أمام صناديق الاقتراع

واضاف الحاج "حميد الفردى" أن هذه المسيرة نابعة من المسئولية التى يحملها أهل مطروح اتجاه مصر ومحافظتهم.

تضمنت المسيرة مشاهد احتفالية للمواطنين حاملين علم مصر بالإضافة إلى دوى الاغانى الوطنية وايضا تعبيرات الفرحة على وجه الاطفال .

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية بمحافظة مطروح تجري في عدد 149 مركزًا انتخابيًا و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، بالإضافة إلى 19 مركزًا انتخابيًا للوافدين بإجمالي 35 لجنة انتخابية، بإجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 342 ألفًا و186 ناخبًا

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