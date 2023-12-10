الشراقوة يحتفلون بالعرس الانتخابى داخل اللجان

تجمع المئات من اهالى محافظة الشرقية، فى لوحة فنية مبهجة، عناصرها من السيدات والشباب والاطفال، الذين اقاموا احتفالية بمحيط اللجان الانتخابية.

على انغام تسلم الايادى، وبالطبل والمزمار، احتفل اهالى الشرقية، ببداية العرس الانتخابى، لاختيار رئيس مصر القادم.

وعبر الاهالى عن سعادتهم لحقهم فى الادلاء بصوتهم ، موجهين الشكر لقوات الجيش والشرطة التى تحميهم وتحمى امن مصر.

ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية.