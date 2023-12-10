مصر تنتخب.. طوابير أمام اللجان الإنتخابية بمدينة دمنهور

تشهد اللجان الإنتخابية بقسم دمنهور ، طوابير طويلة من الناخبين بمختلف الفئات العمرية ، والذين تواجدوا أمام اللجان قبل بدء فتح اللجان ، من أجل الإدلاء بأصواتهم ، وإختيار رئيس الجمهورية ، رافعين الأعلام وعلامات النصر ، وسط تنظيم جيد ، وعدم حدوث مايعر صفو العرس الديمقراطي .

ومن الجدير بالذكر أن عدد الناخبين 260485ناخب وناخبة ،بنسبة 6,2% من عدد الناخبين بالمحافظة ، يدلون بأصواتهم داخل 34مقر إنتخابي يضم 49لجنة فرعية ، ويتواجد مقر اللجنة العامة مجمع دمنهور الثقافي .

كانت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، قد أكدت على إنتظام فتح جميع اللجان الإنتخابية أمام الناخبين، في المواعيد المحددة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة ،ووصول المستشارين وأعضاء اللجان إيذاناً ببدء فعاليات اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

وأشارت الى أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسى بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في اي موقف .