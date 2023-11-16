دمنهور تنظم ندوة بعنوان "إنقاذ إنسان بمركز الإبداع الفني"

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة - ادارة الثقافة الصحية ،بالتنسيق مع فرع ثقافة البحيرة ، ندوةٍ عن الإسعافات الأولية ، بعنوان " إنقاذ إنسان " تم تنظيمها بمركز الإبداع الفني بدمنهور ، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره .

وتناول الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، موضوع الإسعافات الأولية فى محاضرة قيمة ، وبيّن الإجراءات الخاصة والواجب اتباعها مع حالات الإغماء ، والحروق،والنزيف ،وعقر الكلاب والقطط، ولدغ الثعبان .

وتم تناول أعراض الجلطه الدماغيه ،والإنجازات التي تمت في هذا المجال في محافظه البحيره، والتعريف بوحدات اذابة الجلطات الدماغية الموجوده على مستوى المحافظه، والجوائز التي تم حصدها فى الفترة الأخيرة، وأهمية التوجه للمستشفى فى أقرب وقت من ظهور الأعراض.

وأكد ضرورة عدم تجاهل أى أعراض مرضية تظهر على الشخص ، حيث أن معرفة الشخص ذاته والطبيب المعالج بكافة الأعراض التى تظهر هى الطريق نحو الإكتشاف المبكر للمرض، وقام بعمل تطبيق عملي على ذلك أمام الحضور .

جاء ذلك بحضور المستشار السيد الفيل رئيس مجلس الأمناء بمدينة النوبارية ،والأستاذ سعد زيدان رئيس الجمعية ، و ياسمين الشباسي مدير مركز الإبداع الفني بدمنهور ، والدكتورة سماح القاضي مدير إدارة الثقافة الصحية وصحة البيئة بالمديرية ،وعدد كبير من المواطنين .

وفى نهاية الندوة تم تكريم الدكتور هاني جميعه، والدكتورة سماح القاضي ، وتوجيه الشكر لهما على المجهود المبذول في المجال الصحي والعمل على رفع الوعي الصحي لدي المواطنين.