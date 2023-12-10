رجال أوقاف الدقهلية في مقدمة المشاركين بالانتخابات الرئاسية

شارك رجال الأوقاف بمحافظة الدقهلية في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية،واجب الوطني. كما يأتى في إطار المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية .

وبدأ الناخبون فى التوافد أمام اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم فى إنتخابات الرئاسة وبدأت اللجان والمقار الإنتخابية إستقبال الناخبين فى تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء ويتخللها ساعة راحة فمن الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.

وتجرى إنتخابات الرئاسة وفق إجراءات إحترازية مشددة حيث تم تعقيم اللجان والمقار الإنتخابية.

والتى تجرى على مدار3أيام الأحدوالإثنين زالثلاثاء الموافقين 10و12 و 11 ديسمبر بعد إنتهاء تصويت المصريين بالخارج.

حيث تبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي:-

( عدد اللجان داخل المدارس862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشبابوالأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجانداخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجانداخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).