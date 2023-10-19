نقيب الفلاحين : 50 مليون فلاح رهن إشارة السيسي بعد فضحه مخطط إسرائيل

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين،دعمها لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص القضية الفلسطينية،بعد تأكيده علي موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة.

وقال الحاج محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين، أن ما يقرب من 50 مليون مزارع وفلاح يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي ويدعمونه ويقفون معه في خندق واحد ضد ممارسات العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني، وذلك بعد إدانة الرئيس السيسي كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والإنتهاك الصريح لكافة القوانين الدولية.

وأشاد نقيب الفلاحين الزراعيين،في بيان له اليوم ، بكلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي بقصر الإتحادية مع المستشار الألماني أولاف شولتز ،والتي اتسمت بالمصداقية والوضوح والشفافية،وفضحت مخططات إسرائيل تجاه غزة ومصر معا.

وأوضح عبدالستار ،إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى جاءت فى توقيت مهم للغاية، لافتا أن حديث الرئيس جاء حاسمًا، رادعا، قوياً وقطع الطريق على كل المحاولات التى تستهدف استدراج الدولة المصرية أو النيل من السيادة المصرية التي هي خط أحمر، وأن فكرة تهجيرهم ونقلهم إلى سيناء أمر مرفوض تماماً ولن يسمح به شعب مصر وقواته المسلحة وقيادته السياسية مهما كان الثمن ، وأن حديث الرئيس السيسي، فضح مخطط الصهاينة مع الغرب، وكلمات القيادة السياسية واضحة لا تحتمل اللبس أو التأويل وتعني انه حال استمرار الضغط على الشعب الفلسطيني لتهجيره إلى سيناء ، سيكون هناك تفويض ومطلب شعبي من قلب ميادين مصر بالرد على الأرض وستكون مواجهة قوية لا يعلم مداها جيش الاحتلال وداعموه وستشتعل المنطقة بأكملها، لافتاً إلى أن حديث الرئيس تطرق إلى ثلاث موضوعات هامة، وهى عدم المساس بالسيادة المصرية، وانها خط أحمر، وضرورة حل الأزمة الفلسطينية عن طريق خيار السلام الإستراتيجي، وهو نهج الدولة المصرية منذ اتفاقية السلام إضافة إلى رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية".

‏ولفت إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، تطرق خلال حديثه عن دعم مصر للقضية الفلسطينية بكل الطرق والآليات والتحركات على كافة الأصعدة، مؤكدا ان موقف مصر الرافض لأى محاولة تهجير قسرى للحدود المصرية هو موقف يدل على الثوابت المصرية بالرفض الكامل لتفريغ وإنهاء القضيه الفلسيطينية على حساب دول الجوار، مشيدا بموقف الدولة المصرية بما تقدمه من مساعدات إنسانية لأهل القطاع، وهو موقف يؤكد التزام مصر شعبا وحكومة بمساندة الشعب الفلسطينى ضد الاعتداء الغاشم على أرضه، معرباً عن إدانته الكاملة لاستهداف جيش الاحتلال لمستشفى المعمداني في غزة ، واصفاً هذا الاستهداف بالوحشي والمخالف للقانون الدولي والإنساني وهذا يعتبر جريمة ضد الإنسانية.