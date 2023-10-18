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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الوفد يلبي نداء الرئيس السيسي بالتضامن مع القضية الفلسطينية .. فيديو

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم قيادات وأعضاء حزب الوفد والمؤسسة الإعلامية الخاصة به، اليوم الأربعاء، وقفة رمزية تضامنية مع القضية الفلسطينية بعد الأحداث الأخيرة على قطاع غزة، وقذف مستشفى المعمداني بغزة.

وأكد الجميع بحزب الوفد تأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية، وكذلك تلبية لنداء الرئيس السيسي في خطابة اليوم بأن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير المواطنين من أراضيهم إلى سيناء.  


أقيمت الوقفة من مقر حزب الوفد بالدقي وشارك فيها أعضاء وأبناء حزب الوفد وجريدة وبوابة الوفد الإلكترونية ويتقدمهم الدكتور أيمن محسب مجلس الإدارة ورئيس التحرير الدكتور وجدي زين الدين ورموز حزب الوفد رافعين الأعلام هاتفين “بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين”

الجريدة الورقية