الوفد يلبي نداء الرئيس السيسي بالتضامن مع القضية الفلسطينية .. فيديو

نظم قيادات وأعضاء حزب الوفد والمؤسسة الإعلامية الخاصة به، اليوم الأربعاء، وقفة رمزية تضامنية مع القضية الفلسطينية بعد الأحداث الأخيرة على قطاع غزة، وقذف مستشفى المعمداني بغزة.

وأكد الجميع بحزب الوفد تأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية، وكذلك تلبية لنداء الرئيس السيسي في خطابة اليوم بأن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير المواطنين من أراضيهم إلى سيناء.



أقيمت الوقفة من مقر حزب الوفد بالدقي وشارك فيها أعضاء وأبناء حزب الوفد وجريدة وبوابة الوفد الإلكترونية ويتقدمهم الدكتور أيمن محسب مجلس الإدارة ورئيس التحرير الدكتور وجدي زين الدين ورموز حزب الوفد رافعين الأعلام هاتفين “بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين”