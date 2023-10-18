تظاهرات حاشدة بالدقهلية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

خرجت مظاهرات حاشدة في محافظة الدقهلية ، حيث تجمع الآلاف من المواطنين أمام ديوان محافظة الدقهلية للتعبير عن غضبهم واستنكارهم من الأحداث الأخيرة في فلسطين.

وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للعدو الصهيونى بعد قصف مستشفى المعمداني الذي أسفر عن استشهاد المئات من الأطفال والكبار، في مشاهد مؤلمة تفضح فظائع البربرية الإسرائيلية -

رفع المتظاهرون شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي وتطالب بوقف الانتهاكات والانتهاكات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما عبّروا عن رغبتهم في تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه في مواجهة القمع والاحتلال.

وهتف المتظاهرون صوت التهليل والتكبير رافعين أعلام فلسطين ولافتات، مؤكدين دعمهم لغزة ولشعب فلسطين ومستنكرين بقوة العملية العسكرية الصهيونية ضد غزة. ولعن المتظاهرون جرائم الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين من الأطفال والنساء واصفين إيها بالجريمة القذرة ضد الإنسانية..

تأتي هذه المظاهرات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر من 500 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن.

وطلب المتظاهرون من الدول العربية أن تتخذ قرارا حاسما تجاه العملية العسكرية ضد غزة بضغط الأمم المتحدة اوالدعوة لانعقاد الجلسة الطارئة لاتخاذ القرارت الحاسمة ضد الكيان، "وعلى الحكومة الإندونيسية الضغط على الحكومة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي بفتح معبر الرفح الحدودي لإدخال المساعدات الإنسانية لشعب فلسطين المحاصرة في غزة منذ ثمانية سنوات".