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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تامر عبدالمنعم يفوض الرئيس السيسي في حماية أرض مصر من المخاطر

الرئيس السيسي - الفنان
الرئيس السيسي - الفنان تامر عبدالمنعم

قام الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بتفويض سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في العديد من الأمور.
 

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تامر عبدالمنعم يعلن عن ندوات تعريفية لمنح الدعوة المفتوحة للفنانين بالمحافظات

 

ونشر الفنان تامر عبدالمنعم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” صورة للرئيس السيسي وعلق عليها : تفويض، أفوض أنا  تامر عبد المنعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يلى :

1- حماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل وانهاء مسيرة سلام استمرت عقودا .
 

2- حماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية .
 

3- حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم "فلا أرض بلا شعب" .
 

4- حماية القضية الفلسطينية من الإندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن.
 

وكتب الفنان تامر عبدالمنعم على المنشور مجموعة من الهاشتاج "المصريين معاك ياريس - مليونية التفويض - مسافة السكة - كل أخ عربي أخي".
 

وجاء هذا التفويض في ظل الظروف المحيطة في العالم العربي من إنتهاكات واعتداءات العدو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية.
 

وافتتح أمس الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية دورة "إبدأ حلمك .. السينما في الجامعة" والتي أقيمت بجامعة الأزهر بحضور طلاب الجامعة وعدد من الدكاترة.
 

وقال الفنان تامر عبدالمنعم في كلمته : الفن ليس حراما ولكنه مثل أي مجال به الصالح وبه الطالح.
 

وأكد "عبدالمنعم" في كلمته أن الأزهر الشريف يعيش أزهى عصور التنوير.

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