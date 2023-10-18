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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الصيادلة تشيد بالدور البارز للقيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

 أشادت نقابة صيادلة مصر، بالدور البارز للقيادة السياسية المصرية وتحركها الحكيم الذي تمثل في موقفها العادل المتبصر تجاه القضية الفلسطينية.

وتثمن النقابة التصريحات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد -اليوم الأربعاء الثامن عشر من أكتوبر الجاري- مع المستشار الألماني، والذي تناول موقف الحكومة المصرية تجاه القضية الفلسطينية وفهم ما تصبو إليه إسرائيل من محاولة تصفية القضية الفلسطينية ورفض فكرة التهجير القسري للأخوة الفلسطينيين والتي سيكون لها مردود إيجابي على أرض الواقع في ظل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والإنساني.

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