يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري اليوم، ينتظر عشاق ومتابعي الكرة المصرية لقاء قوي بين الزمالك وبيراميدز، في الجولة الأولى من الدوري المصري.

يختتم فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو استعداداته اليوم الأربعاء لخوض منافسات النسخة الجديدة من الدوري المصري بمواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة بحثاً عن استعادة الانتصارات، ويخوض الفارس الابيض مرانه الاخير ثم يعلن أوسوريو قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة.

وخسر الزمالك من نظيره أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت عصر أمس السبت على ملعب عزام بتنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فيما تعادل بيراميدز مع الجيش الرواندى سلبياً فى ذهاب دور الـ "32" لدوري الابطال.

ويغيب عن الزمالك كل من أحمد سيد "زيزو" وحاتم سكر للإيقاف وأحمد فتوح وأحمد زكى ومحمود حمدى "الونش" للإصابة، ومحمد عواد وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية بالإضافة إلى البنينى سامسون أكينيولا والتونسى سيف الدين الجزيري.

بينما يغيب عن بيراميدز كل من محمد الشيبي وأحمد توفيق للإيقاف، ومحمد رضا بوبو وإسلام عيسى للإصابة، وأسامة جلال لمزيد من الجاهزية البدنية.

وحقق الزمالك الفوز في 5 مباريات في الدوري، فيما تفوق بيراميدز في لقاء وحيد، وأنهى التعادل السلبي 4 مناسبات.

وفي نفس السياق التقى الفريقين في كأس مصر مرتين، الأولى في نهائي نسخة 2018-2019 وفاز الزمالك بثلاثية نظيفة وتوج باللقب.

المرة الثانية كانت في نصف نهائي نسخة 2021-2022 وفاز بيراميدز بركلات الترجيح وتأهل للمباراة النهائية قبل أن يخسر من النادي الأهلي في النهائي، وخلال المواجهات السابقة سجل لاعبو الزمالك 20 هدفًا فيما سجل لاعبو بيراميدز 10 أهداف.

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ويغيب عن قائمة الزمالك المستدعاة لمواجهة بيراميدز كلا من أحمدفتوح، احمد سيد زيزو، محمود حمدي "الونش"، حاتم سكر، عبدالله جمعة وسيف الدين الجزيري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري الممتاز

يلتقى بيراميدز مع الزمالك فى الأسبوع الأول من عمر الدورى الممتاز الجديد 2023 - 2024، غدا الخميس فى السابعة مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوى، حيث يسعي الفريقين لتحقيق ضربة بداية جيدة لاكتساب روح معنوية كبيرة خلال المباريات المقبلة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والزمالك في بطولة الدوري الممتاز

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز في ختام مباريات الجولة الأولي من عمربطولة الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، لتحليل أداء لاعبي الفريقين خلال أحداث اللقاء.