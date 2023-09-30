ارتفاع سعر السكر صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية

سعر السكر.. حالة من الارتفاعات شهدتها أسعار السكر خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت في الاسواق المصرية، ادت هذه الأرتفاعات الى استياء المواطنين مع تردى الحالة الاقتصادية التي تعاني منها مصر والمواطنين هذه الايام، حيث السكر يعد من السلع الإستراتيجية المهمة في أي بيت مصري.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السكر خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

السكر

ويتراوح سعر السكر في السوق المحلي اليوم السبت، من 35 جنيهًا للسكر الشعبي حتى 40 جنيهًا للسكر المعبأ فاخر.

ارتفاع سعر السكر في الأسواق، أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا حول ارتفاع أسعار كيلو السكر إلى 40 جنيهًا، وبذلك تكون أسعار السكر ارتفعت مرتين خلال شهر سبتمبر، الزيادة الأولى عندما ارتفع سعر كيلو السكر إلى 38 جنيهًا.

ارتفاع أسعار السكر لـ 40 جنيهًا للكيلو و30 جنيهًا لوزن 750 جرامًا بالأسواق

وتباينت أسعار السكر في المناطق وفقًا لتعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعي ليتراوح من 35 جنيهًا للسكر الشعبي حتى 40 جنيهًا للسكر المعبأ فاخر، فيما أشار عدد من المعلقين إلى عدم وجود أكياس السكر وزن الكيلو، مقارنة بوزن 750 جرامًا التي تباع بسعر 30 جنيهًا.

سعر كيلو السكر المعبأ الشعبي يصل لـ 33.5 جنيه في المحال التجارية

وفي السلاسل الغذائية الكبرى والمحال التجارية، بلغ سعر كيلو سكر معبأ شعبي من 29.95 جنيه إلى 33.5 جنيه، عبوة سكر أبيض وزن 750 جرامًا بسعر 30.5 جنيه.

كيلو سكر فاخر بسعر 38.80 جنيه في السلاسل التجارية

وسجلت عبوة سكر أبيض وزن 500 جرام سعر 18 جنيهًا، كيلو سكر ناعم فاخر بسعر 38.80 جنيه، عبوة سكر بودر 500 جرام بسعر 21.45 جنيه.

سعر طن السكر في السوق المصري

فيما سجل متوسط سعر طن السكر الأبيض من 20 إلى 21 ألف جنيه.

أسعار السكر المدعم على بطاقة التموين

وعن أسعار السكر المدعم على بطاقة التموين، فأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أسعار السكر المدعم مستقرة عند 12.60 جنيه.