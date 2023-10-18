فلسطين تُعلن ارتفاع ضحايا قصف مستشفى "المعمداني" في غزة

أعلنت "وزارة الصحة الفلسطينية" في غزة، حصيلة جديدة وشبه نهائية لعدد القتلى الذي سقطوا جراء قصف مستشفى الأهلى المعمداني في مدينة غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إن 471 فلسطينيًا قتلوا في "المذبحة الإسرائيلية" بالمستشفى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، في بيان اليوم الأربعاء، أن 471 فلسطينيا قُتلوا وأصيب أكثر من 314 آخرين فيما وصفها"بالمذبحة الإسرائيلية" في المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة.

وأكدت الوزارة في بيان أن الحصيلة بلغت "471 شهيدا وهناك 28 حالة حرجة بالإضافة إلى 314 إصابة بجروح مختلفة" في القصف الذي تسبب بتظاهرات وتنديدات واسعة النطاق في الشرق الأوسط.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت في وقت سابق إن 3478 شخصا قتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري، وفق حصيلة جديدة للوزارة الأربعاء.

وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان، إن "إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي (على قطاع غزة) لليوم الثاني عشر على التوالي هو 3478 شهيدا و12065 إصابة بجروح مختلفة".

بالإضافة إلى ذلك سقط 62 قتيلا وأكثر من 1300 جريح في الضفة الغربية المحتلة.

حماس تشن هجومًا صاروخيًا على تل أبيب ردًا على الاحتلال

قصفت كتائب "القسام" الجناح العسكري المسلح حركة "حماس"، مدينة تل أبيب وسط إسرائيل، مُؤكدة أن القصف يأتي "ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء.

وسُمع دوي صفارات الإنذار في مناطق تل أبيب وبتاح تكفا وغوش دان وشارون وسط إسرائيل.

ويأتي إطلاق الصواريخ خلال تنفيذ طائرات الجيش الإسرائيلي غارات متواصلة عنيفة وضخمة على مناطق متفرقة بقطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وتُنفذ طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن "حزامًا ناريًا" بكميات ضخمة من المتفجرات والصواريخ، وتُسمع أصوات الانفجارات من مناطق جنوب القطاع.