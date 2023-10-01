تراجع أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد في محال الصاغة المصرية

أسعار الذهب.. تراجعت أسعار المشغولات الذهبية خلال منتصف التعاملات اليوم الاحد في محال الصاغة المصرية، وانخفض سعر عيار 21 بالمصنعية في القاهرة والمحافظات، بالمقارنة بأسعار صباح أمس السبت، وذلك بالتزامن مع سعر الذهب عالميًا بالدولار في البورصات العالمية.

عيار 21 الآن يستقر عند هذا السعر.. سعر الذهب اليوم الأحد صباحًا بعد انخفاض جرام 18

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد في اسواق الصاغة، وجاءت اسعار المعدن الاصفر على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم الاحد في مصر

الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 تراجع خلال تعاملات صباح اليوم بقيمة 104 جنيهات بالمقارنة بسعره صباح أمس، ليباع الجنيه الذي يزن 8 جرامات الآن بـ 17296 جنيهًا في المقابل 17216 جنيهًا في حالة الشراء.

أسعار الذهب عيار 24 اليوم الأحد 1 أكتوبر

يباع جرام الذهب عيار 24 بالمصنعية، في محلات الصاغة صباح اليوم بسعر 2470 جنيها، وفي حالة الشراء 2459 جنيها، بعد أن سجل تراجع بقيمة 18 جنيهًا بالمقارنة بسعر الذهب خلال تعاملات صباح أمس السبت.

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية

انخفض سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية خلال تعاملات صباح اليوم بقيمة 16 جنيهًا بالمقارنة بسعره صباح أمس، ليصل حاليًا إلى 2162 جنيها للبيع، في المقابل 2152 جنيهًا للشراء الجرام الواحد، هو العيار الأكثر تداولًا في محلات الذهب.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم الأحد

هبط سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات صباح اليوم بقيمة 15 جنيهًا بالمقارنة بسعر الذهب صباح أمس، ليباع الآن بـ 1853 جنيهًا، مقابل 1844جنيهًا في حالة الشراء، ويعتبر عيار 18 أكثر أعيرة الذهب انتشارًا في محافظات القاهرة والوجه البحري.

سعر الذهب عالميا اليوم الأحد

سعر الذهب عالميًا بالدولار استقر عن آخر تعاملات بورصة الذهب العالمية يوم الجمعة الماضية، لتسجل سعر أونصة الذهب 1850 دولارًا للبيع، و1848 دولارًا في حالة الشراء.