جامعة سوهاج تنظم مسيرة حاشدة للتنديد بجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني

نظمت جامعة سوهاج، مسيرة طلابية حاشدة، يتقدمها الدكتور الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة؛ لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية، حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية، والتنديد بجرائم إسرائيل، وذلك بمشاركة نواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، حيث بدأت المسيرة من خارج داخل الجامعة وصولاً إلى ميدان الشبان.

وأكد النعماني، دعم كافة منسوبي الجامعة للشعب الفلسطيني نتيجة ما حدث له من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية على أراضي القدس المُحتلة من قبل الكيان المُحتل، لافتاً الي أن قضية فلسطين كانت ولا زالت قضية العرب والمسلمين الأولى والأهم، وقضية كل إنسان شريف يعرف الإنسانية ويقدِّر معنى الحرية.



وأشاد النعماني، بالروح الحماسية للطلاب المفعمه بالإنسانية والوطنية في التعبير عن تضامنهم للأشقاء الفلسطنيين، ومشاركتهم بهذه الأعداد الغفيرة والتي بلغت أكثر من ٤٠٠٠ طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.



وثمن رئيس الجامعة، مطالبة الرئيس السبسي لجميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

وخلال المسيرة رفع الطلاب الأعلام المصرية و الفلسطينية، ورددوا الشعارات المؤيدة والمساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني، حيث هتف الطلاب ب"بالروح بالدم نفديك يا أقصي" تحيا مصر " قول ياريس وأحنا معاك" يافلسطين يافلسطين احنا معاكي يافلسطين" " "غزة غزة أرض العزة" .