نقيب الفلاحين: يعلن تأييد الرئيس السيسي في كل ما يتخذه لحماية الأمن القومي

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين انه بالاصالة عن نفسه وبالانابه عن جموع فلاحين مصر فانه يعلن تأييد كل ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي ويفوضه في اتخاذ اية إجراءات لحماية الامن القومي المصري

لافتا الى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي فضح مخططات الاعداء وكشف المؤامرة التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضية العرب الأساسية



واضاف ابوصدام ان الرئيس عبدالفتاح السيسي كما عودنا بصراحته وشفافيته ابهر الاعداء قبل الاحباب بشجاعته ورفضه تهجير الفلسطينيين تحت ذريعة القضاء علي حماس وقلب الحقائق وخداع العالم



وطالب فلاحين مصر بالالتفاف خلف القياده السياسيه الحكيمه لمواجهة الموامره الخطيره ومساندة جيش مصر العظيم في هذه الاوقات الحساسه لحماية الامن القومي المصري والوقوف بجانب اهلنا في فلسطين الحبيبه

مؤكدا ان فلاحين مصر دوما وابدا يضربون اروع الامثله في الوقوف بجانب الجيش في كل الاوقات سلما كان او حربا

وانهم علي قلب رجل واحد يفوضون ويدعمون بكل ما لديهم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواصلة دعم القضيه الفلسطنيه والدفاع عن الامن القومي المصري