ميدالية فضية للجامعة المصرية الروسية فى أسبوع شباب الجامعات

أعلن الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن الطالب أحمد محمد أبو المجد من كلية الهندسة وعضو منتخب الجامعة لألعاب القوى، حصل على المركز الثانى والميدالية الفضية في مسابقة الوثب الطويل، على مستوى الجامعات المصرية فى البطولة الرياضية بأسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر الذى عُقد هذا العام بمقر جامعة حلوان تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن".

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى أن المشاركة فى أسبوع شباب الجامعات كانت بدعم من الدكتور محمد كمال مصطفى رئيس مجلس الجامعة لحرصه على دعم كافة ألوان الأنشطة الطلابية داخل الحرم الجامعى وخارجه.

الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية الروسية:

وأضافت الدكتورة هناء عبدالرحمن، رائدة الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية الروسية، أن إدارة الجامعة حريصة على دعم كل ألوان الأنشطة الطلابية داخل الحرم الجامعى وخارجه، بما يُسهم فى التنافس الشريف مع الغير وخلق الشخصية المتكاملة للطالب، وتنمية مهاراته وتحفيز قدراته الإبداعية وترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية لديه، وزرع الرغبة فى الاستمرار فى النجاح بمختلف المجالات.

وأوضحت"عبدالرحمن " أن الطالب أحمد محمد أبو المجد، اجتاز التصفيات الأولى باستحقاق وحصد المركز الثانى والميدالية الفضية فى مجال الوثب الطويل ألعاب القوى من بين طلاب 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية ومعهد عالى مشاركة فى أسبوع شباب الجامعات بعد تفوقه على منافسيه فى هذه المسابقة.

وأكد الكابتن محمد عبدالله، مدير الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة المصرية الروسية، أن إدارة رعاية الشباب تقدم التهنئة لأسرة الجامعة بصفة عامة ولأسرة الطالب "أحمد محمد أبوالمجد" من كلية الهندسة بالجامعة ولاعب النادى الأهلى، بصفة خاصة لهذا الإنجاز الكبير بوضع علم الجامعة المصرية الروسية على منصة التتويج.