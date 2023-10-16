استشهاد 18 فردًا من عائلة واحدة إثر قصف للاحتلال على قطاع غزة.. فيديو

لقي ما لا يقل عن 18 فردا من نفس العائلة مصرعهم نتيجة القصف الإسرائيلي لمخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة المحاصر يوم الأحد.

وشدد الاحتلال الإسرائيلي الحصار المفروض على قطاع غزة، وأوقفت إمدادات المياه والوقود، وكذلك الغذاء والدواء، ما أدى إلى كارثة إنسانية في أحد المستشفيات.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، تم شطب حوالي 47 عائلة فلسطينية من السجل المدني بعد وفاة معظم أفرادها نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر.

2750 شهيد

وأفاد سكان قطاع غزة أن القصف الإسرائيلي اشتد مساء الأحد بينما تستعد إسرائيل لغزو بري محتمل للمناطق الشمالية من القطاع.

وفي غضون عشرة أيام، قتل حوالي 2750 فلسطينيا (معظمهم من النساء والأطفال) في قطاع غزة وأصيب حوالي 9700.

وقالت الأونروا إن عدد النازحين تجاوز المليون، ويعد مخيم النصيرات هو موطن للاجئين، ومعظمهم من قرية بئر السبع وغيرها من القرى الفلسطينية الجنوبية التي نزح سكانها في عام 1948.