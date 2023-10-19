مظاهرات مؤيدة لقرارات الرئيس السيسي الداعمة للقضية الفلسطينية بالمحافظات .. فيديو

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، أجواء المظاهرات التي خرجت اليوم في جميع محافظات الجمهورية، لدعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحماية الحدود المصرية وسيناء.

وخرجت العديد من الـمظاهرات بمختلف محافظات الجمهورية منذ الصباح للتأكيد على دعمهم الكبير لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأييدهم له، وكذلك دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني.



وقال عدد من المتظاهرين "جايين نقول للرئيس إحنا بنفوضك في الأزمة اللي بتحصل عشان تهجير الفلسطينيين، والقضاء على القضية الفلسطينية، وقتل الأطفال، وبنقول للرئيس موقفك موقف مشرف لأن الموضوع له أبعاد كتير وشعب مصر كله وراك".

وكانت المظاهرات التي جابت المحافظات تحمل العلم الفلسطيني والعبارات الرافضة للعدوان الإسرائيلي الغاشم والتنديد بجرائم الاحتلال خاصة بعد قصف مستشفى المعمداني، والمدرسة التابعة للأونروا والتي كان بهما مدنيون واستشهدوا جراء القصف، واستنكر المتظاهرون صمت العالم وتأييدهم للعدو المحتل في قتل الأبرياء دون أي رد فعل.

