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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

باسم سمرة لصاحب رسالة تهديده بالقتل: هجيبك في شوال

باسم سمرة
باسم سمرة

قال الفنان باسم سمرة، أنه تلقى دعوة من الفنان أشرف زكي، لكي يدين ما يحدث من هجوم ضد أهالي غزة، موضحا أن الأخير طلب من الفنانين التحكم في أعصابهم وعدم التلفظ بكلمات خارجة.

 

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مسلسل سفاح الجيزة.. أحمد فهمي يكشف كواليس تعاونه مع باسم سمرة

وتابع باسم سمرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل، للإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدي البلد 2، قائلا :"أثناء الندوة في نقابة المهن التمثيلية حصل قذف على المستشفى في غزة، وأطفال كتير ماتت وكان معانا الرئيس الفلسطيني وهو اللي صرح بالكلام ده، فأنا أنفعلت وقولت أفتحوا الحدود وهنقضي على الإسرائليلين".

وأشار باسم سمرة، إلى أنه تلقى عدة اتصالات هاتفية من أرقام مجهولة وبعدها رسالة موجه له، تلقى فيها تهديد من إسرائيليين بقتله وذلك على خلفية دعمه لفلسطين.

ووجه باسم سمرة، رسالة إلى صاحب رسالة التهديد قائلا :"أنا ساكن في الهرم وأنت جبان من جيش "بامبرز" مش هتعرف تيجي ورجاء أبعتلي أنت فين وأنا هجيبك في شوال.. والفلسطينيين في قلبنا وأخواتنا وفي دمنا والواحد حزين على اللي بيحصل".

 

آخر أعمال باسم سمرة

يذكر أن آخر أعمال الفنان باسم سمرة، مسلسل سفاح الجيزة، والذي عرض آخيرًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

 

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم، وهم: أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله، وآخرين.. تأليف انجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

 

مسلسل سفاح الجيزة قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفًا، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.

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