ارتفاع أسعار السكر في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء

أسعار السكر.. شهدت الأسعار خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية للمستهلك ارتفاعًا على مبرر أدى إلى حالة من الاستياء لدى المواطن، وسجل كيلو السكر الناعم الفاخر سعر 38.80 جنيه، وسجلت عبوة سكر البودر 500 جرام بسعر 21.45 جنيه.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السكر اليوم الأربعاء، إذ إنه ارتفع بشكل كبير في الأسواق، ويُعد السكر من السلع الاستراتيجية المهمة في أي بيت مصري، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

السكر

سعر السكر اليوم

ويتراوح سعر السكر في السوق المحلية اليوم الأربعاء، من 35 جنيهًا للسكر الشعبي حتى 40 جنيهًا للسكر المعبأ فاخر.

ارتفاع سعر السكر في الأسواق، أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا حول ارتفاع أسعار كيلو السكر إلى 40 جنيهًا، وبذلك تكون أسعار السكر ارتفعت مرتين خلال شهر سبتمبر، الزيادة الأولى عندما ارتفع سعر كيلو السكر إلى 38 جنيهًا.

وتباينت أسعار السكر في المناطق وفقًا لتعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعي ليتراوح من 35 جنيهًا للسكر الشعبي حتى 40 جنيهًا للسكر المعبأ فاخر، فيما أشار عدد من المعلقين إلى عدم وجود أكياس السكر وزن الكيلو، مقارنة بوزن 750 جرامًا التي تباع بسعر 30 جنيهًا.

سعر كيلو السكر المعبأ الشعبي يصل لـ33.5 جنيه في المحال التجارية.

وفي السلاسل الغذائية الكبرى والمحال التجارية، بلغ سعر كيلو سكر معبأ شعبي من 29.95 جنيه إلى 33.5 جنيه، عبوة سكر أبيض وزن 750 جرامًا بسعر 30.5 جنيه.

أسعار السكر في الأسواق

كيلو سكر فاخر بسعر 38.80 جنيه في السلاسل التجارية.

وسجلت عبوة سكر أبيض وزن 500 جرام سعر 18 جنيهًا، كيلو سكر ناعم فاخر بسعر 38.80 جنيه، عبوة سكر بودر 500 جرام بسعر 21.45 جنيه.

سعر طن السكر في السوق المصرية

فيما سجل متوسط سعر طن السكر الأبيض من 20 إلى 21 ألف جنيه.

أسعار السكر المدعم على بطاقة التموين

وعن أسعار السكر المدعم على بطاقة التموين، فأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أسعار السكر المدعم مستقرة عند 12.60 جنيه.