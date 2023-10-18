كلام_X_الرياضة

الأربعاء 18/أكتوبر/2023 - 08:54 م 10/18/2023 8:54:58 PM

مصر قيادة وشعبا تساند شعبنا فى غزة هذا منذ أن بدأ الكيان الصهيونى هجومه الغاشم بغرض تدمير القطاع لتهجير أهله.. ويجب الإشادة بموقف مصر وخاصة بفرض تبادل خروج حاملى الجنسية الأمريكية مقابل دخول المساعدات للقطاع، وبدلًا من أن نتوحد جميعًا خلف القيادة لمساندة أهلنا فى غزة تفرغ البعض لنشر شائعات بها الكثير من تحريف للحقائق!

وقد نال نجمنا الوطنى الكبير محمد صلاح الكثير من هذه الاتهامات بحجة عدم دعمه لفلسطين، ومع تصاعد هذه الحملة اضّطر المقربون من «مو» إلى الإعلان عن ماذا فعل لاخواننا فى غزة من تبرع مالى كبير إلى الهلال الأحمر بمبلغ يفوق المليون دولار، وحيث إن صلاح لم يكن يرغب فى نشر مثل هذه الأخبار لكونها خالصة لوجه الله! ولكنه اضطر لتوضيح الحقيقة الغائبة عن الكثيرين.

ماذا حدث فى بريطانيا وماذا كان قرار اتحاد كرة القدم الإنجليزي؟

لقد كان بالفعل قرارًا بتأييد الكيان الصهيونى وذلك بوضع علم إسرائيل على استاد ويمبلى فى لندن أثناء إقامة مباراة أنجلترا وأستراليا الودية يوم ١٣ أكتوبر الماضي! وواجه القرار اعتراضات واسعة من اللاعبين العرب والمسلمين هناك! وبالفعل تم إلغاء هذا الإجراء، وقرر اتحاد الكرة الإنجليزى عدم دعم أى من الجانبين الاسرائيلى أو الفلسطينى، وبالفعل لم يظهر أى دعم فى كل الدورى الإنجليزى لأى منهما ولا حتى إشارة كما سبق وحدث مع الحرب الاوكرانية! وتم حذف أى إشارات فى السوشيال ميديا وهذا ما قام به محمد النني!

فى مباراة عودة الروح أدى منتخبنا مباراة الجزائر باداء رائع وكان الجميع على قدر المسؤلية وأعادوا لنا كثيرا من ذكريات منتخب المعلم حسن شحاتة، ورأينا صلاح جديد كالقاطرة يشد الفريق للأمام وكان الجميع عند الموعد وادوا ماعليهم، رغم النقص العددى، لقد كان لقاءً كبيرًا جعلنا نحلم بالأفضل بإذن الله.

هذا ويخوض النادى الأهلى غدًا الجمعة مباراة قوية أمام سيمبا التنزانى ضمن ذهاب دور الثمانية من دورى السوبر الأفريقى، فى بطولة النخبة الجديدة للأندية التى استحدثها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم. نتمنى الفوز والتوفيق لهم ولكل الفرق المصرية.. وندعو الله ان نرى انفراجة فى الموقف فى غزة.. كل التأييد لأهلنا فى غزة فى محنتهم.

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