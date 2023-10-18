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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

برلماني: موقف مصر حاسم بشأن عدم تصفية القضية الفلسطينية وتهجيرهم من أراضيهم

الدكتور سامي سوس
الدكتور سامي سوس عضو مجلس النواب

أكد الدكتور سامي سوس، عضو مجلس النواب، على دعم موقف مصر الحاسم بشأن عدم تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ، مثمنًا تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمره مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وتسائله لماذا لا تنقل إسرائيل سكان قطاع غزة إلى النقب بدلا من سيناء، إذا كانت إسرائيل تريد تنفيذ خطتها المعلنة بالقضاء على التنظيمات الإرهابية يمكنها تهجير الفلسطينيين المدنيين إلى صحراء النقب حتى تنتهي المواجهات ثم تعيدهم مرة أخرى.

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وأشار سوس ، فى بيان له اليوم الأربعاء، إلى تأكيد الرئيس السيسي على رفض الاعتداءات المتطرفة ضد المدنيين وأن استمرار العمليات العسكرية سيكون له تداعيات تخرج عن السيطرة وتوسع رقعة الصراع، وتوضيح الرئيس السيسي أنه لو استدعى الأمر مطالبة المصريين الخروج للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء سترون خروج الملايين من المصريين الذين يؤيدون موقف الدولة.

 

كما ندد عضو مجلس النواب ، بالهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة والذي أسفر عن مقتل مئات الأبرياء بينهم أطفال ، معتبرا أنها من أبشع الجرائم في حق الإنسانية وتعد جريمة حرب ، وأن القانون الإنساني الدولي يوفر الحماية للمستشفيات والعاملين في المجال الطبي، مجددا دعوته لوقف الحرب وسباق التسلح والعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان المحتل .

 

وأكد سوس ، أن الحرب وسباق التسلح لم يجلبا للبشرية سوى الدمار وأن النساء والأطفال هم أشد المتضررين من الصراعات، مضيفًا أن السلام يعطي الرخاء بينما تجلب الحرب الدمار، لافتا إلى جهود مصر الحثيثة ودعوتها إلى قمة القاهرة للسلام السبت المقبل بمشاركة العديد من الزعماء والرؤساء لوقف العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والتي تسعى إلى إنهاء هذا الاستهداف العشوائي في ظل مساعي المجتمع الدولي على التحرك بسرعة لوقف العنف ومحاسبة المسئولين عنه.

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