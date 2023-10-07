أسعار الزيت صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية

أسعار الزيت والسمنة.. شهدت أسعار الزيت والسمنة خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت في الاسواق المصرية والمحلية، استقرارًا، وسجلت أسعار زيت حلوة 700 مل نحو 42 جنيها، بينما سجلت أسعار زيت عافية ذرة 700 مل نحو 62 جنيها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الود الإلكترونية" أسعار الزيت صباح اليوم السبت في الاسواق المصرية والمحلية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الزيت اليوم السبت في الاسواق المصرية

زيت الطعام

زيت عافية ذرة 700 مل 62 جنيها.

زيت كريستال 1 لتر ذرة 70 جنيها.

زيت عباد 2.25 لتر 125 جنيها.

زيت سلايت 750 مل 50 جنيها.

زيت حلوة 700 مل 42 جنيها.

زيت قلية خليط 1 لتر 62 جنيها.

زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيها.