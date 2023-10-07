السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الزيت صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية

زيت الطعام
زيت الطعام

أسعار الزيت والسمنة.. شهدت أسعار الزيت والسمنة خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت في الاسواق المصرية والمحلية، استقرارًا، وسجلت أسعار زيت حلوة 700 مل نحو 42 جنيها، بينما سجلت أسعار زيت عافية ذرة 700 مل نحو 62 جنيها.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الود الإلكترونية" أسعار الزيت صباح اليوم السبت في الاسواق المصرية والمحلية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

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وزير التجارة والصناعة يدعو الشركات اليونانية للاستثمار في القاهرة

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أسواق أسيوط تشهد انخفاض طفيف في أسعار الفراخ والبيض

أسعار الزيت اليوم السبت في الاسواق المصرية

زيت الطعام

زيت عافية ذرة 700 مل 62 جنيها.

زيت كريستال 1 لتر ذرة 70 جنيها.

زيت عباد 2.25 لتر 125 جنيها.

زيت سلايت 750 مل 50 جنيها.

زيت حلوة 700 مل 42 جنيها.

زيت قلية خليط 1 لتر 62 جنيها.

زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيها.

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