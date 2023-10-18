رئيس جامعة جنوب الوادي يُشارك في المظاهرات الطلابية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

شارك الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، عصر اليوم الأربعاء، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،وعمداء كليات الجامعة ووكلاء الكليات واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وامين عام الجامعه والامين العام المساعد ومديرى العموم، بالمظاهرة تضامنا مع القضية الفلسطينية.

ونظم الآلاف من طلاب جامعة جنوب الوادي ، تظاهرة ووقفة تضامنية مع أهل غزة بدولة فلسطين وضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أودي بحياة الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين العزل بسبب هجمات العدو الغاشمة

وردد المتظاهرين هتافات تضامنية منها «غزة رمز العزة.. بالروح بالدم نفديك يا اقصى .. غزة غزة نفديك .. يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح.

وأبرز رئيس الجامعة،حرص الجامعة فى التضامن مع الشعب الفلسطينى انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية وباتى تجسيدا للدور الوطنى والقومى لشباب الجامعة تجاه قضايا وطنه والوقوف مع الشعب الفلسطينى.

وأضاف رئيس الجامعة، أن أسرة طلاب من اجل مصر بجامعة جنوب الوادي نفذت حملة للتبرع بالدم بدات من يوم الاثنين وتستمر حتى الخميس ضمت كل كليات الجامعة.