مظاهرات حاشدة في الفيوم لدعم الشعب الفلسطيني .. صور وفيديو

شهدت شوارع وميادين محافظة الفيوم، تجمع الآلاف بمختلف انتماءاتهم، للتنديد بالعدوان على الشعب الفلسطيني، وقتل المئات فى غارات جوية استهدفت المدنيين والمرضى بالمستشفيات بقطاع غزة.

وتقدم المظاهرات أعضاء الأحزاب السياسية وطلاب الجامعات وائمة الأوقاف ورجال الأزهر الشريف، وسط هتافات مطالبة بالوقف الفوري للهجمات الغاشمة على المدنيين بقطاع غزة.

وعبّر شعب الفيوم عن غضبه مما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين على دعمهم للقيادة السياسية، في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مصر قادرة على فتح معبر رفح وإدخال المساعدات والدواء لدعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني.

وأوضح الدكتور صابر عطا رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الفيوم، أن الحزب يرفض وبكل عبارات الإدانة والاستنكار، ما يحدث للشعب الفلسطيني من قبل الصهاينة، لإبادة الشعب الفلسطيني الاعزل، بدعم من الولايات المتحدة الامريكية، والذي أدى إلى استشهاد ما يربو على ألفي شهيد من الأطفال والنساء والرجال، مضيفا ان الحزب يرفض عملية تهجير الشعب الفلسطيني، ومحاولة ترحيله الى شبه جزيرة سيناء ذات السيادة المصرية، والتي ضحى من أجلها ابناء الشعب المصرى، وتم تحريرها في حرب السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى خوض مصر للعديد من الحروب من أجل القضية الفلسطينية منذ عام 1948 وحتى اليوم مرورا بالعديد من الحروب.

وذكر أحمد الروبي أمين حزب مستقبل وطن بمركز اطسا، أن الشعب المصرى خرج اليوم ليؤكد دعمه للقيادة السياسية فى كل الخطوات التى تخطوها لوقف المجازر والانتهاكات التى ترتكب ضد ابناءنا واشقائنا فى فلسطين، وأن ما يحدث ترفضه كل القوانين والأعراف الدولية، ويمثل جرائم حرب وابادة جماعية يسأل عنها المجتمع الدولي بأسره.

وقال أحمد وهيب امين حزب المصريين الاحرار بالفيوم، انه انضم واعضاء حزبه فى صفوف جماهير الفيوم للتنديد بالمجازر التى ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة ما حدث فى مستشفى المعمداني، وسط صمت رهيب من المجتمع الدولي.

وقفات احتجاجية بمدن ومراكز الفيوم لدعم الشعب الفلسطيني

وكانت المظاهرات قد اندلعت بانحاء محافظة الفيوم، للتنديد بالاعتداء الهمجي على الشعب الفلسطيني الاعزل، مرددين الهتافات التى تدين الصهاينة و تصرفاتهم و منها" بالروح بالدم نفديك يا اقصى .. فلسطين عربية .. و حق الشهدا مش هيضيع.

وشهدت المظاهرات كذلك مشاركة نسائية كبيرة من السيدات والفتيات، اللواتي خرجن للتنديد بالعدوان الاسرائيلى على قطاع غزه، ويطالبن بوقف فوري لتلك المجازر التى ترتكب يوميا في حق الشعب الفلسطيني الشقيق.