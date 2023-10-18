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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نادي الصيد يعلن الحداد ويؤيد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي

نادي الصيد يعلن تضامنه
نادي الصيد يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني

أعلن نادي الصيد برئاسة المهندس عبد الله غراب، تضامنه مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة والذي يتعرض لعدوان اسرائيلي غاشم، الي سقوط الالاف من الضحايا المدنيين.

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وجاء بيان نادي الصيد كالتالي .. يدين رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الصيد بشدة استهداف الأبرياء من شعب فلسطين ،ويبدي مجلس الادارة أسفه وحزنه العميق لسقوط مئات الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ جراء العمل الوحشي الخسيس الذي استهدف مستشفى المعمداني، وندعو الله أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى وأن يكون معينا لشعب فلسطين. 

ويؤكد مجلس إدارة نادي الصيد، دعمه الكامل لرؤية وقرارات القيادة السياسية في مصر برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ ما يراه مناسبا لدعم أشقائنا في فلسطين وللحفاظ على أرضنا الحبيبة مصر.

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