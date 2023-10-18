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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

منى الشاذلي عن القضية الفلسطينية: مجازر لا يحتملها القلب وكل منصات العالم تحاول إخفاء الحقيقة

الإعلامية منى الشاذلي
الإعلامية منى الشاذلي

أعربت الإعلامية منى الشاذلي عن استيائها لما يحدث في فلسطين من تفاقم الأوضاع والاعتداءات الوحشية من قبل الإحتلال الإسرائيلي، وترد على محاولات المحتلين في إخفاء الحقيقة التي يعرفها الجميع، لتعلق أن كل شيء تم تسجيله بالصوت والصورة.

 

 

منى الشاذلي تدافع عن القضية الفلسطينية

وكتبت الإعلامية منى الشاذلي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام منشور تعبر في عن مدى غضبها للإحتلال الإسرائيلي قائلة: " ما يحدث فى غزة جـرائـ.م حـ.ـرب منقولة بالصورة والصوت امام العالم ... جـرائـ.م ضـ.د الإنسـانية تنقل على الهواء مباشرة امام كل البلاد و العباد .. د.مـ ـاء و صـ.رخات في كل مكان .. مــ.سـالـ.ـخ و مــ.جـ.ازر لا يحتملها القلب و لا يقبلها ضمير ... و العالم أصـم أبكـم ".

 

أما عن ضحايا قصف مستشفى المعمداني في غزة علقت منى الشاذلي: " في فلسطين يتعرضون لحرب إبادة.. قصف وقتل عشوائي وحصار وتدمير منازل وضرب مستشفيات ومدارس وكل منصات العالم تحاول قتل الحقيقة وإخراس كلمة الحق.. خوارزمياتهم مجرمة مثلهم ".

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