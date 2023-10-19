البيت الأبيض يصدر بيانا حول تفاصيل الاتصال بين السيسي وبايدن

أصدر البيت الأبيض بيانا حول الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وأوضح البيان أن الاتصال ناقش التنسيق المستمر لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة وآليات ضمان توزيع المساعدات لصالح السكان المدنيين.

واتفق الرئيس السيسي وبادين، على العمل معًا بشكل وثيق لتشجيع الاستجابة الدولية العاجلة والقوية للنداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة، وعلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، ومنع تصعيد الصراع، وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن على التزامهما بالشراكة الاستراتيجية الدائمة بين الولايات المتحدة ومصر.