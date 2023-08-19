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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

فصل التيار الكهربائي عن مناطق عدة بالغردقة اليوم

فصل التيار الكهربائي
فصل التيار الكهربائي

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم السبت  2023/8/19  عن عدة مناطق  بمدينة الغردقة وهى  فرق الأمن و الشرطة العسكرية  و الصالة المغطاة  و الصوب الزراعية  وذلك من الساعة  التاسعة  صباحا و حتى الساعة الثانية   ظهرا ، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية  .

وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال والتى تجرى بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة أو عمل مناورة طوارئ.

 

 حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التي سيجرى فصل التيار عنها.