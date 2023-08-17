نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال التطوير والتجديد بالصالة المغطاة

وجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بالانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية، والأنشطة الطلابية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت، والإحلال والتجديد اللازمين، وأعمال رفع كفاءة البنية التحتية والإنشائية لجميع قطاعات ومرافق الجامعة المختلفة، وذلك قبل بداية العام الجامعي؛ لخدمة منتسبي الجامعة، وطلابها، وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم، وتوفير أجواء تحفيزية؛ لانخراط الطلاب في الأنشطة الرياضية مؤكدا اهتمام إدارة الجامعة بدعم كافة الأنشطة الرياضية، وتحفيز الطلاب على المشاركة الفعالة بها، انطلاقا من أهمية الرياضة فى حياة الطلاب، وتطبيقها كأسلوب حياة.

وفي هذا الإطار أجرى الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية) لمتابعة أعمال التجديد والتطوير بالصالة المغطاة وبعض المكاتب الإدارية التابعة للإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ورافقه خلال الجولة الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبعض من مديري الإدارات بالإدارة العامة لرعاية الشباب مؤكداً على سرعة الانتهاء من كافة أعمال التجديدات، والتجهيزات اللازمة لأعمال الصيانة والتطوير؛ طبقا للمواصفات المعتمدة، ورصد أي سلبيات ، وإيجاد الحلول لها، وتذليل كافة العقبات والمشكلات ، والعمل على حلها في أسرع وقت.