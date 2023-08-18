انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

تنطلق "غداً " أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 والتي تعقد على مدار 10 أيام اعتباراً من السبت 19 أغسطس الجاري وتستمر حتى الثلاثاء 29 من نفس الشهر، حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 3 آلاف و 436 طالباً وطالبة نظامي خدمات منازل موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة .

من جهته جدد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، تأكيداته باستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة للطلاب لأداء امتحانات الدور الثانى فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء الامتحانات، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة باللجان،للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أسوة بما تم في امتحانات الدور الأول للثانوية العامة.

فيما أشار وكيل وزارة التعليم محمد عبد التواب إلى أن المديرية قد أتهت استعداداتها لا‏متحان الدور الثانى حيث تم عقد اجتماع بمديري عموم الديوان ومديري ووكلاء إدارات التعليم ورئيس مركز توزيع الأسئلة وتم التأكيد على مراجعة تجهيزات المدارس المنعقدة بها اللجان وإعدادها ،تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات لتأمينها مع التواصل الدائم بين غرفة عمليات المديرية لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس علي مستوي المحافظة والعمل على سرعة حلها بهدف خروج االامتحانات بالشكل اللائق بها، بجانب تكليف مديري الإدارات بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر التيسيرات اللازمة،والتعاون مع الجهات المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات،مع تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء بمحيط لجان الامتحانات.

وتمت مراجعة آليات والموقف التنفيذي لبروتوكولات التعاون مع مديريات الأمن والصحة والتموين والكهرباء لضمان إجراءات التأمين لكافة مراحل أعمال الإمتحانات، وتوفير المتطلبات كل في نطاقه حيث تم تجهيز مدرسة محمد متولى الشعراوي بعبد السلام عارف،لتكون مركزاً لتوزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة .

بجانب التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول سيارات نقل كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة البابل شيت من مطابع القاهرة إلى مركز التوزيع وأيضا تأمين وصول الأسئلة الى مقار لجان سير الامتحان والعودة بأوراق الإجابة إلى المركز وتسليمها الى لجنة النظام والمراقبة بمدرسة السنية الثانوية بالسيدة زينب" يوميا" عقب انتهاء الامتحان وتجميع أوراق الإجابة.

بجانب تأمين مقر مركز توزيع وتجميع كراسات الامتحان والكائن بمدرسة متولي الشعراوي بمدينة بني سويف وذلك علي مدار اليوم وطوال عقد الامتحانات،فيما تتولى مديرية الصحة التنسيق مع التأمين الصحى لندب طبيب أو زائرة صحية مقيم "بكل لجنة" سير امتحان على مستوي المحافظة ، علاوة على التوجيه بعدم اصطحاب التليفون المحمول أو أية أجهزة حديثة داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية محاولة للغش بكافة أشكاله ووسائله.