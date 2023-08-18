فلكلور المنيا يحيي ليالي ثقافتنا في إجازتنا بالإسكندرية

قدمت فرقة الفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، عروضها الفنية، وذلك على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

والتي تواصل فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" بالإسكندرية، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي، واستهلت الفعاليات التي تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالعرض الفني لفرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر فؤاد، ومصمم الرقصات الفنان سيد توني، والتي عبرت عن التراث والفلكلور المنياوي، وذلك من خلال الاستعراضات الفنية المتنوعة، التي تشتهر بها محافظة المنيا منها "الآلاتية، سامر التحطيب، الخسوف، البنت المنياوية، مولد سيدي الفولي".

والتي نالت استحسانًا كبيرًا لدى جمهور الحضور والمشاركين، والعروض الفنية تقام بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وبحضور عزت عطوان، مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، وعدد كبير من أهالي وضيوف المدينة.

هذا تواصل فرقة الفنون الشعبية بالمنيا تقديم فقراتهما المتميزة يومي 18 و19 أغسطس بمدينة العلمين الجديدة، وتستأنف عروضهما بالأنفوشي مساء الأحد المقبل.