الأوقاف تواصل مبادرة شرح مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية للشهادات العامة مجانًا

بالمساجد والمراكز الثقافية..

استمرت فعاليات وزارة الأوقاف لشرح مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية للشهادات العامة مجانًا في عدد من المساجد والمراكز الثقافية، وذلك في إطار الدور المجتمعي للوزارة وفي ضوء مبادرة اللغة العربية واهتمام وزارة الأوقاف بالنشء والشباب وبلغة القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطي المستنير.

أوضحت الأوقاف أن ذلك على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف المنيا أقيمت المبادرة بمسجد قاسم المصري، حيث قام بالتدريس الدكتور رجب شحاته إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت المبادرة بمسجد البقلي، حيث قام بالتدريس الدكتور محمد السيد عباس إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيمت المبادرة بمسجد عمرو بن العاص، حيث قام بالتدريس الدكتور وائل الششتري إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيمت المبادرة بمسجد الرشد، حيث قام بالتدريس الشيخ يوسف محمد إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت المبادرة بمسجد المجمع الإسلامي بالخارجة، حيث قام بالتدريس الشيخ محمد عبد الظاهر إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيمت المبادرة بمسجد الصحابة، حيث قام بالتدريس الشيخ محمود محمد سلامة إمام وخطيب ومدرس.

كما أقيمت المبادرة بالمركز الثقافي، حيث قام بالتدريس الشيخ إبراهيم عبدالجواد إمام وخطيب ومدرس.

مديرية أوقاف الفيوم

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيمت المبادرة بمسجد المحارقة، حيث قام بالتدريس الشيخ محمد شعبان إمام وخطيب ومدرس.

كما أقيمت المبادرة بمسجد سيلا الكبير، حيث قام بالتدريس الشيخ مشهور حميدة ربيع إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيمت المبادرة بمسجد السد العالي بدمنهور، حيث قام بالتدريس الدكتور عبدالباري إسماعيل بصل.

كما أقيمت المبادرة بمسجد الكبير بلقانة بدمنهور، حيث قام بالتدريس الدكتور عوض محمد طايل.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت المبادرة بمسجد شلبي بمنيا القمح، حيث قام بالتدريس الشيخ أحمد محمد حسين إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت المبادرة بمسجد الشهيدين بقويسنا، حيث قام بالتدريس الشيخ محمد فتحي حسن إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيمت المبادرة بمسجد أبو عشرين، حيث قام بالتدريس الدكتور حامد عبد الودود حامد إمام وخطيب ومدرس.

كما أقيمت المبادرة بمسجد أبو بكر الصديق، حيث قام بالتدريس الشيخ عرفه أبو العلا أحمد إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيمت المبادرة بمسجد السيد يوسف بالكرنك، حيث قام بالتدريس الشيخ كمال فخري بدري إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت المبادرة بمسجد الشهيد عبد المنعم رياض، حيث قام بالتدريس الشيخ خالد أحمد علي إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيمت المبادرة بمسجد السيد عبد الرحيم القنائي، حيث قام بالتدريس الدكتور عبدالواحد بشير علي مفتش دعوة.

كما أقيمت المبادرة بمسجد أبو بكر الصديق، حيث قام بالتدريس الشيخ عبد الله عوض أبو المجد إمام وخطيب ومدرس.

كما أقيمت المبادرة بمسجد العمري، حيث قام بالتدريس الدكتور حسام الدين سعيد حسين إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت المبادرة بمسجد القهوجي، حيث قام بالتدريس الشيخ وليد يوسف سهيل إمام وخطيب ومدرس.

كما أقيمت المبادرة بمسجد الشيخ حسانين، حيث قام بالتدريس الواعظة أسماء رضوان.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت المبادرة بمسجد الكبير أريمون، حيث قام بالتدريس الشيخ يوسف ذكري إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت المبادرة بمسجد مسك الختام، حيث قام بالتدريس الدكتور محمد علي طليبة إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيمت المبادرة بمسجد الشراهنة، حيث قام بالتدريس الدكتور محمود يوسف محمد إمام وخطيب ومدرس.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت المبادرة بمسجد الشهيد اللواء إبراهيم عبدالقادر حمدي، حيث قام بالتدريس الدكتور إبراهيم وهبه كامل إمام وخطيب ومدرس.