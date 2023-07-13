نتيجة الثانوية العامة 2023| إعلان نسبة النجاح في امتحان اللغة العربية

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2023 في مادة اللغة العربية.

وأعلن وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح في امتحان اللغة العربية تجاوزت 90 في المائة، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر 1.5في المائة من عدد الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن نسبة النجاح في اللغة الثانية والتي تجاوزت 91 في المائة فأكثر، والحاصلين على 95 في المائة فأكثر تجاوزت 20 في المائة من عدد الطلاب.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وأكد وزير التربية والتعليم أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023 لهذا العام مبشرة للغاية، مشيرا إلى أنه من المتوقع إعلان النتيجة أوائل شهر أغسطس المقبل.

جاء ذلك خلال فيديو نشره مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، حيث قال وزير التربية والتعليم إن تصحيح نصف عدد أوراق امتحانات الثانوية العامة يبشر بنتيجة جيدة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى وجود قرابة 5 آلاف طالب في الثانوية العامة 2023، حصلوا على 95 بالمئة فما أعلى في امتحان الكيمياء.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

وانتهت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 اليوم الخميس بأداء الامتحان في الأحياء والفلسفة والمنطق والجبر والهندسة الفراغية.

وطُبقت إجراءات التفتيش على طلاب الثانوية العامة بكل حزم قبل دخول اللجان الامتحانية، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية من: هاتف محمول، أو سماعات، أو ساعات ذكية.

وفتحت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع أنحاء الجمهورية في الساعة الثامنة والربع لضمان اتخاذ إجراءات التفتيش دون التأثير على وقت الامتحان.

وتسلم طلاب الثانوية العامة كتيبات المفاهيم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 وأوراق الإجابة قبل موعد بدء الامتحانات بعشر دقائق مع أوراق الإجابة، لكتابة البيانات بشكل دقيق.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح open book في لجان مراقبة ومؤمنة بشكل مشدد، مع اتخاذ إجراءات تأمينية.

وتنظم ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث مخصص للأسئلة المقالية القصيرة.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2023 نسبة 30 في المائة أسئلة عمليات بسيطة و40 في المائة أسئلة تطبيقية و30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع والمستويات العليا.



