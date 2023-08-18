تعليم الشرقية يُنهي استعداداته لبدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنها أنهت استعداداتها لبدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 ، غدا السبت الموافق 19 أغسطس وتستمر حتى 29 من الشهر الجاري.

ويؤدي الطلاب غداً السبت الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية على مستوى 16 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وسط تطبيق جميع الإجراءات التأمينية والاحترازية، حفاظًا على سلامة الطلاب والهيئة المشرفة على الامتحانات.

وقال المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، جاهزون لاستقبال امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية العامة، لافتاً إلى أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، وتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

توفير مصدر بديل للكهرباء تفاديا لانقطاعها

وأشار إلى أنه تم توفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية داخل اللجان، وذلك خلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وغرف فرعية بكل إدارة، وربطها بغرفة عمليات المحافظة، ووزارة التربية والتعليم، للتعامل مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان للعمل على حلها فوراً، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتفوق