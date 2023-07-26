الإيسيسكو تشارك في تنظيم ثلاث دورات تدريبية حول تعليم اللغة العربية بتايلاند

شارك مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بتنظيم ثلاث دورات تدريبية في مجال تعليم اللغة العربية بمملكة تايلاند، بالتعاون مع كل من: مركز اختبار كفاءة اللغة العربية وتطوير مهاراتها بجامعة الأمير سونكلا، ومعهد البعثات الدينية بولاية جالا بتايلاند، وشركة لغة الضاد التعليمية بالمملكة العربية السعودية، واستفاد منها 180 مشاركا من مدرسي ومدرسات اللغة العربية للناطقين بغيرها والأكاديميين والعاملين في السلك الديبلوماسي.

وتطرقت الدورة التدريبية الأولى، التي عقدت بين 18 و20 يوليو 2023 في العاصمة التايلاندية بانكوك، بالتعاون بين مركز اختبار كفاءة اللغة العربية وتطوير مهاراتها بجامعة الأمير سونكلا وشركة لغة الضاد التعليمية، لموضوع "اللغة العربية للتواصل الدولي"، حيث استفاد منها 50 مشاركا من الأكاديميين والعاملين في السلك الديبلوماسي من تايلاند وماليزيا وإندونيسيا وكمبوديا وبروناي والمملكة العربية السعودية.

وعقدت الدورة التدريبية الثانية في رحاب جامعة الأمير سونكلا بتايلاند بين 22 و23 يوليو 2023، تحت عنوان: "مهارات تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها"، واستفاد منها 70 مشاركا من مؤسسات تعليمية متنوعة في جنوب تايلاند.

وركزت الدورة التدريبية الثالثة، التي عُقدت في رحاب معهد البعثات الدينية بولاية جالا بين 23 و24 يوليو 2023، على الاستراتيجيات الحديثة لتنمية مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها، واستفاد منها أكثر من 60 مدرسا ومدرسة للغة العربية والتعليم الديني بالمعهد.

وقد شارك في تأطير الدورات التدريبية الدكتور مجدي حاج إبراهيم، رئيس مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها، والدكتور يوسف إسماعيلي، خبير بالمركز، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين.

الإيسيسكو وجامعة نواكشوط تعقدان دورة تدريبية حول صناعة معدات للطاقات المتجددة





عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بشراكة مع كلية العلوم والتقنيات بجامعة نواكشوط، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم، دورة تدريبية حول صناعة المعدات الخفيفة للطاقات المتجددة وتطوير الابتكار المرتبط بها، بهدف تعزيز الابتكار وبناء قدرات الطلاب في إيجاد حلول للاستفادة من الطاقات المتجددة من خلال الصناعة.

تأتي الدورة التدريبية، التي انعقدت على مدى يومين بمقر الجامعة في نواكشوط واختتمت أعمالها، في إطار الاحتفاء بمدينة نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2023.

وخلال افتتاح الدورة أكد السيد محمد ولد سيدي عبد الله، الأمين العام للجنة الوطنية الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم، أهمية الابتكار في تطوير الصناعات وخدمة البشرية، مبرزا دعم الإيسيسكو المتواصل للجمهورية الإسلامية الموريتانية.