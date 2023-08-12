إطلالة

السبت 12/أغسطس/2023 - 08:04 م 8/12/2023 8:04:58 PM

نستكمل الحديث الذى تم تناوله على مدار الأسبوعين الماضيين، حول انحدار اللغة العربية وضياعها خلال السنوات الأخيرة فى البلاد وعن أسبابها، وكيف أصبح أبناؤنا فى وادٍ واللغة العربية فى واد آخر. واكتشفنا أن السواد الأعظم من الأبناء لا يستطيع القراءة والكتابة جيدا بسبب المنظومة التعليمية الخاطئة التى يتم التدريس بها خلال المراحل التعليمية الأساسية، بداية من الصف الأول الابتدائى الذى هو أهم وأخطر مرحلة تعليمية، كما تناولنا السبب الثانى فى ضياع اللغة العربية وهو تركيز الأهالى فى تعليم الأبناء اللغة الأجنبية، والاستهتار باللغة العربية. والسبب الثالث الشباب والأطفال أنفسهم الذين صنعوا لأنفسهم لغة جديدة يتحدثون بها مع بعض من خلال الشات على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى لغة الفرانكو التى من خلالها تم استبدال حروف اللغة العربية بحروف وأرقام إنجليزية.

واليوم نتحدث عن سبب تركيز الأهالى مع أبنائهم للتفوق فى اللغات الأجنبية دون العربية، ويرجع هذا السبب لعدة أمور منها إما التباهى بأن الأبناء لا يعرفون التحدث إلا باللغة الأجنبية، أو الهروب للعمل خارج البلاد لتقاضى الراتب بالدولار، والسبب الآخر الأكثر شيوعًا هو الحصول على وظيفة براتب مميز. ونجد أننا بالفعل أمام مشكلة كبيرة هى أن أغلب مؤسسات العمل تشترط إجادة اللغة الأجنبية، وكذلك فارق الراتب الذى يتقاضاه الشاب الذى يجيد اللغة الأجنبية حتى وإن كان ضعيفًا فى اللغة العربية، وما يتقاضاه الشاب الذي درس بالعربية، وقد يكون الجهد المبذول عند الشخصين أثناء الدراسة متساويًا أو يكون الشاب الذى تعلم فى مدارس عربية أكثر جهدا، ولكن فى سوق العمل تكون فرصة اللغات أكثر والراتب أعلى بكثير عن نظيره فى اللغة العربية؛ ولذلك نرى بعض الأهالى تضغط على نفسها فى مصروف البيت، وقد تقترض فى بعض الأحيان حتى تتمكن من تعليم أبنائها بمدارس لغات. وتكون فى النهاية النتيجة واحدة، وهى ضياع اللغة العربية وانحدارها.

لا بد من التفكير جيدا فى هذه المشكلة والبحث عن حلول لها، وأرى من وجهة نظرى أن البداية تأتى من وزارة التربية والتعليم بتأسيس الأطفال جيدا فى اللغة العربية، وإلزام المدارس الخاصة للغات بالاهتمام باللغة العربية بنفس الاهتمام باللغة الأجنبية، وكذلك الأمر إلزام المدارس الحكومية العربية بأن تهتم باللغة الإنجليزية لتخريج أجيالاً تجيد اللغتين العربية والإنجليزية، ولابد من طرح فرص عمل لمن يجيد اللغة العربية برواتب مناسبة ويكون من شروط التقديم بها تقييم الشاب فى اللغة العربية لحصوله على الوظيفة.