لقطات جوية تكشف حجم دمار حرائق الغابات في هاواي (فيديو)

بدأت حرائق الغابات تجتاح جزيرة ماوي في هاواي بقوة مدمرة خلال الأسبوع الأول من أغسطس، وأثارها إعصار قريب، وسرعان ما خرجت الحرائق عن السيطرة وتسببت في دمار هائل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حجم الدمار الكبير الذي تسببت فيه حرائق هاواي، وأدت إلى مقتل أكثر من 110 مع استمرار فرق الإنقاذ في العمل على إخمادهم والعثور على أولئك الذين ربما تم القبض عليهم وفقدوا في النيران.

تكلفة إعادة بناء المنازل المدمرة تصل إلى 1.3 مليار دولار

وتسببت حرائق الغابات بالفعل في أضرار لأكثر من 3088 منزلًا ستصل تكلفة إعادة بنائها إلى 1.3 مليار دولار على الأقل.

تقع الغالبية العظمى (2808 عقارات) من المنازل المتضررة في بلدة لاهاينا المحترقة ، لكن البلدات القريبة من بوليهو وبوكالاني قد شهدت أكثر من 151 مليون دولار من الأضرار المشتركة.

وتشير التقارير المبكرة إلى حدوث أضرار جسيمة في الممتلكات وخسائر في الأرواح في جزيرة هاوي.

لم تتضرر جميع المنازل بشكل متساوٍ زالتكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار ستستمر في الزيادة حيث تواصل فرق الإطفاء العمل على إخماد النيران.

يجري حساب قيمة إعادة الإعمار أيضًا على أساس الافتراض بأن كل منزل متضرر سيحتاج إلى إعادة البناء من الألف إلى الياء وهذا ليس هو الحال بالنسبة لكل الممتلكات المتضررة.

ومع ذلك ، فإن الرقم 1.3 مليار دولار يشير إلى الدمار الشديد الناجم عن أكثر حرائق دموية شهدتها الولايات المتحدة منذ أكثر من 100 عام. في حين أن الجزيرة بها نسبة عالية من مالكي المنازل الثانية من ولايات ودول أخرى ، يبلغ عدد سكان جزيرة ماوي بأكملها أقل من 165000 نسمة.

تحقيقات في حرائق هاواي

وفتحت السلطات الأمريكية تحقيقا في الحريق الهائل بهاواي، وسط انتقادات لأنظمة الإنذار من الحرائق التي يبدو أنها كانت معطلة أو لم تعمل بالشكل الملائم.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي "كارثة كبرى"، بعدما أودت النيران بحياة العشرات، ودفعت الآلاف إلى الفرار.

وأمر بايدن بتقديم مساعدات لدعم جهود التعافي في الولاية والمناطق المتضررة من الحرائق.