كشفت أسرة الشهيد الرائد هشام شتا، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شهيد كرداسة "هشام شتا"، قبل استشهاده على يد جماعة الإخوان الإرهابية في أحداث كرداسة، قائلة: إنه كان بسمع أصوات غريبة عند الحديث معه هاتفيا، مرة سمعت صوت عالي والجماعات الإرهابية، تردد، حي الجهاد، حي الجهاد، فسألته إيه ده يا ابني، رد قالي يا بابا هم كده على طول.

شهيد كرداسة "هشام شتا"



وأوضحت والدة الشهيد هشام شتا، أنه كان يتحدث معها يوميا، وكانت آخر كلماته «خلي بالك على نفسك يا ماما».

أحداث كرداسة

وأكد والد الشهيد، أنه علم بخبر استشهاد نجله، من خلال التليفزيون، قائلا:« بعد ما عرفت الخبر كل كلمة كانت على لساني لا إله إلا الله».



وتابعت والدة الشهيد: « يوم استشهاده كان صعب، وعمره ما غاب عني لحظة، ودايما حاسة إن هو هيجي لي».



وتابع والده، أن هشام استشهد خلال مواجهته للإرهابيين بعد عمليات شد وجذب مع أحد الإرهابيين في أحد المنازل بكرداسة، مؤكدا أن مصر قوية ولن يقدر الإرهاب عليها وستبقى بأولاده وفي كتير غير هشام.

وناشدت والدة الشهيد، وزارة التربية والتعليم، بضرورة أن الأجيال القادمة أن تكون على علم بما قدمه الشهداء من أجل مصر وبقاء الدولة المصرية، قائلة: « أنا فخورة إن ابني شهيد».

جاء ذلك خلال حديث اسرة الشهيد هشام شتا في برنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، المذاع على قناة صدى البلد.