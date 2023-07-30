الأحد 30 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بعد موته غرقًا.. من هو الفنان الراحل عبد الله حسن يوسف

حسن يوسف ونجله عبد
حسن يوسف ونجله عبد الله

رحل عن عالمنا في صباح فجر اليوم الأحد الفنان الشاب عبدالله نجل الفنان القديرحسن يوسف، بعد تعرضه للغرق في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين الجديدة،وعلى هذا الضوء تستعرض بوابة الوفد أبرز المعلومات عن عبد الله حسن يوسف .

وفاة نجل الفنان حسن يوسف .. اعرف أهم المعلومات بعد غرقه في البحر - محتوى بلس
عبد الله حسن يوسف 


من هو الفنان عبدالله حسن يوسف 
 عبد الله حسن يوسف من مواليد  19 أغسطس 1980، وهو من عائلة فنية، فوالده هو الفنان الكبير حسن يوسف ووالدته الفنانة القديرة المغتزلة  شمس البارودي.

تعلم عبد الله حسن حسني في مصر حتي مرحلة  الثانوي ، ثم حصل من بيروت على بكالوريوس إعلام من جامعة بيروت،كما ودرس الطيران في أوكرانيا.

عبد الله هو الابن الأصغر للفنان الكبير حسن يوسف وزوجته شمس البارودي، فقد أنجبا 4 أبناء هم ناريمان الكبرى، ثم الفنان عمر حسن يوسف الذي دخل مجال التمثيل والإخراج، ومحمود ثم عبد الله الأخير.

وفاة نجل حسن يوسف وشمس البارودي غرقا في الساحل الشمالي | مجلة سيدتي
شمس البارودي وحسن يوسف 

أبرز الأعمال السينمائية لـ عبد الله حسن يوسف 

شارك  عبد الله حسن يوسف في بداية أعماله بفيلم "شارع 18" والذي حقق نجاحا كبيرا، وإثارة إعجاب الجمهور، ثم ظهر بعد ذلك في فيلم كلمة سر، وفيلم دنيا جديدة، وأيضا فيلم قاطع شحن، وغيرها من الأعمال السينمائية.

أبرز الأعمال الدرامية لـ عبدالله حسن يوسف

ومن أبرز الأعمال الدرامية  الذي شارك فيها نجل الفنان حسن يوسف،  مسلسل حجم عائلي مع الفنان يحيي الفخراني ، مسلسل المماليك، مسلسل الضاهر، مسلسل الأسطورة، مسلسل كلبش، مسلسل دنيا جديدة، مسلسل كلمة سر، مسلسل جراب حواء".

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